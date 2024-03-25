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السلطات الأسترالية توقف 19 شخصا احتجوا على سفينة إسرائيلية بميناء سيدني

منذ ساعتين
آخر تحديث: 25 - مارس - 2024 9:49 صباحًا
أستراليا_ ميناء سيدني تضامن مع غزة

أستراليا_ ميناء سيدني تضامن مع غزة

الأناضول
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أوقفت السلطات الأسترالية 19 متظاهرا مؤيدا للفلسطينيين احتجوا على قيام سفينة تباعة للاحتلال الإسرائيلي بتفريغ حمولتها في ميناء بمدينة سيدني.

ووفقا لصحيفة بريسبان تايمز، نظم نشطاء وقفة احتجاجية في ميناء بوتاني، أحد أكبر الموانئ الأسترالية، للتضامن مع فلسطين.

واحتجاجا على قيام سفينة إسرائيلية بتفريغ حمولتها في الميناء، دعا الناشطون إلى وقف إطلاق النار في غزة رافعين أعلام فلسطين.

وطالب النشطاء الحكومة الأسترالية بالتحرك لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وبعد رفضهم إنهاء الوقفة الاحتجاجية، تدخلت قوات الشرطة لفضهم ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الطرفين.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة أوقفت 19 شخصا من المشاركين في الوقفة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

    المصدر :
  • وكالات

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