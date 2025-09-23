الثلاثاء 1 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 23 سبتمبر 2025 |
السلطات الأمريكية تضبط أجهزة إلكترونية غير قانونية في منطقة نيويورك

منذ ساعة واحدة
جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة

جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة

قال جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة إنه فكك شبكة من الأجهزة الإلكترونية المتطورة في منطقة نيويورك كانت تستخدم لتهديد مسؤولي الحكومة الأمريكية، وذلك قبل ساعات فقط من بدء كلمة الرئيس دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر الجهاز في بيان أن الأجهزة الإلكترونية كانت على بعد 56 كيلومترا من مكان اجتماعات الجمعية العامة التي تضم 193 دولة عضو.

وأضاف في البيان “يشير التحليل الأولي إلى وجود اتصالات خلوية بين جهات وأفراد معروفين لدى أجهزة إنفاذ القانون الاتحادية يقومون بأنشطة لحساب دول أخرى”.

وصادرت السلطات أكثر من 300 شريحة خوادم و100 ألف شريحة هواتف محمولة في مواقع متعددة في عملية قال الجهاز إنها كانت تمثل تهديدا وشيكا لعمليات الحماية التي يقوم بها.

وأردف الجهاز يقول إن الأجهزة الإلكترونية استُخدمت في “تنفيذ تهديدات عديدة متعلقة بالاتصالات لكبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية”.

وقال مات ماكول المسؤول عن المكتب الميداني للجهاز في نيويورك في بيان مصور “كان بإمكان هذه الشبكة تعطيل أبراج الهواتف الخلوية وإغلاق شبكة الاتصالات الخلوية في مدينة نيويورك بشكل أساسي”.

وذكر أن الأجهزة الإلكترونية لم تعد تشكل تهديدا للمنطقة.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق.

وأضاف ماكول أن جهاز الخدمة السرية بدأ التحقيق في الربيع وعمل مع جهات اتحادية ومحلية أخرى لتعقب الأجهزة الإلكترونية.

وقال إن رجال التحليل الجنائي يفحصون بيانات يمكن تحميلها على ما يعادل 100 ألف هاتف خلوي.

وأوضح الجهاز أنه لا يستطيع الخوض في تفاصيل عن الجهة التي تقف وراء هذه الشبكة في توقيت انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

    المصدر :
  • رويترز

