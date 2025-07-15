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السلطات الأمنية في السويداء تعلن حظر تجول وتدعو لتعاون المرجعيات الدينية والفصائل

منذ 15 ساعة
قائد الأمن الداخلي بمحافظة السويداء العميد أحمد الدالاتي

قائد الأمن الداخلي بمحافظة السويداء العميد أحمد الدالاتي

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أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء، العميد أحمد الدالاتي، فرض حظر تجول في شوارع المدينة اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات الأمنية لحماية المدنيين وضمان سلامتهم.

وأكد الدالاتي في بيان رسمي أن القرار يأتي “حرصاً على سلامة أهلنا في المدينة”، مناشدًا السكان الالتزام الكامل بالبقاء في منازلهم، ومنع استخدام المباني السكنية من قبل العصابات الخارجة عن القانون كمواقع للمواجهة مع قوات الدولة.

كما حمّل العميد الدالاتي المرجعيات الدينية وقادة الفصائل المسلحة في السويداء “المسؤولية الوطنية والإنسانية”، داعياً إياهم إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية لتأمين مركز المدينة وضمان استقرار المحافظة بأكملها

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