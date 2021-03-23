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السلطات الأميركية تكشف هوية منفذ هجوم كولورادو

23 - مارس - 2021
آخر تحديث: 23 - مارس - 2021 10:53 مساءً
صورة مهاجم كولورادو أحمد العيسى

صورة مهاجم كولورادو أحمد العيسى

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كشفت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن هوية المتهم بتنفيذ إطلاق النار في مدينة بودلير بولاية كولورادو، معلنة أنه مهاجر سوري يدعى أحمد العلوي العيسى.

وأكد مدعي دائرة بودلير، مايكل دوغيرتي، أن العيسى البالغ 21 عاما من عمره مقيم في مدينة أرفادا بكولورادو، وعاش معظم سنوات حياته في أراضي الولايات المتحدة.

وأوضح دوغيرتي أن المتهم عمل، حسب التحقيق، لوحده، وهو يخوض حاليا العلاج في مستشفى محلي ومن المقرر إحالته إلى سجن دائري في وقت لاحق من الثلاثاء.

المشتبه بإطلاق نار في مدينة بودلير

المشتبه بإطلاق نار في مدينة بودلير

بدورها، أكدت قيادة الشرطة المحلية أن حالة العيسى كانت مستقرة بعد إصابته في الرجل وإلقاء القبض عليه من قبل قوات الأمن، وذكرت أن الادعاء وجه إليه اتهامات رسمية بتنفيذ 10 عمليات قتل من الدرجة الأولى، بينما لم يتم حتى الآن تحديد دوافع الهجوم.

وقتل 10 أشخاص على الأقل بينهم رجل شرطة بعملية إطلاق نار في محل “كينغ سوبرز” بمدينة بودلير مساء أمس الاثنين.

ويعد هذا الحادث ثاني إطلاق نار جماعي يهز الولايات المتحدة خلال أسبوع ويسفر عن سقوط قتلى، حيث سبق أن قتل قبل 6 أيام 8 أشخاص بينهم 6 نساء من أصل آسيوي في 3 صالات تدليك بمدينة أتلانتا ومحيطها بولاية جورجيا، وتم توجيه الاتهام بتنفيذ الهجوم إلى شاب يبلغ من العمر 21 عاما، وذلك بحسب RT

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