السلطات الأوكرانية: أسقطنا 10 طائرات روسية مسيرة

أشارت السلطات الأوكرانية اليوم الثلاثاء، إلى أن الجيش الأوكراني أسقط 10 من أصل 17 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا أثناء الليل.

وقالت قوات كييف الجوية إنها أسقطت الطائرات فوق “مناطق مختلفة” في البلاد.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت أو اعترضت 41 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل وفي الصباح الباكر اليوم الثلاثاء.

وأضافت الوزارة في بيان عبر قناتها على تطبيق تيليجرام أنه تم تدمير 26 طائرة مسيرة فوق الأراضي الروسية، واعتراض 15 طائرة فوق بحر آزوف وشبه جزيرة القرم.

ولم توضح الوزارة ما إذا كانت هناك أضرار ناجمة عن الهجمات أو تساقط الحطام.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من التقرير بشكل مستقل.