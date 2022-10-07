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السلطات الأوكرانية تعثر على مقبرة جماعية في بلدة ليمان

منذ 24 دقيقة
آثار القصف الروسي على مدينة ليمان الأوكرانية

آثار القصف الروسي على مدينة ليمان الأوكرانية (رويترز)

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قال حاكم إقليم دونيتسك، بافلو كيريلينكو، في منشور على الإنترنت (الجمعة 7-10-2022) إن السلطات الأوكرانية عثرت على مقبرة جماعية في بلدة ليمان بشرق البلاد بعد تحريرها مؤخرا من أيدي القوات الروسية.

وأضاف كيريلينكو أنه لم يتضح بعد عدد الجثث التي تحتويها المقبرة.

من ناحية أخرى، نقلت وكالة أوكرينفورم للأنباء عن مسؤول كبير بالشرطة قوله إن المقبرة تحتوي على 180 جثة.

وكانت القوات الأوكرانية استعادت ليمان من سيطرة القوات الروسية يوم السبت الماضي.

ودأبت السلطات الأوكرانية على اتهام القوات الروسية بارتكاب أعمال وحشية في الأراضي التي تحتلها، وهو ما تنفيه موسكو.

وفي الشهر الماضي، تم استخراج 436 جثة من مقبرة في بلدة إيزيوم شمال شرق البلاد بعد تحريرها. وقال مسؤولون محليون إن معظمهم قتلوا على ما يبدو في أعمال عنف.

وكتب كيريلينكو على تيليجرام يقول إن المسؤولين في ليمان عثروا على “مقبرة جماعية وإنها ربما تحتوي، وفقا لمعلومات محلية، (على جثث) لجنود ومدنيين. ولم يتم التأكد بعد من العدد الدقيق”.

وقال إنه تم العثور أيضا على مقبرة ثانية بها 200 قبر تحتوي على جثث مدنيين. ولم يتضح من تعليقاته كيف ومتى لقوا حتفهم.

    المصدر :
  • رويترز

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