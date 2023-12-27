السلطات الأوكرانية: قتيل في أحدث هجوم روسي بطائرات مسيرة

آثار القصف الروسي على أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الأربعاء، أن شخصا قتل في أحدث هجوم روسي بعشرات الطائرات المسيرة على البلاد خلال الليل.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأربعاء بأن روسيا أطلقت ما مجموعه 46 طائرة مسيرة إيرانية الصنع وأسقطت منها أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية 32 طائرة.

وأضافت أن معظم الطائرات المسيرة التي لم يتم إسقاطها ضربت مناطق قرب خطوط الجبهة تركزت بالأساس في منطقة خيرسون جنوب البلاد.

وقال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية إن رجلا في الخامسة والثلاثين من عمره قتل بسبب شظايا طائرة مسيرة تم إسقاطها في منطقة سكنية. وقالت وزارة الداخلية إن أربعة آخرين بينهم طفل في السادسة أصيبوا.

ولم ترد تقارير أخرى بعد عن سقوط قتلى أو مصابين. وقالت القوات الجوية إن الجيش أسقط طائرات مسيرة فوق مناطق بوسط وجنوب وغرب أوكرانيا.

وتشن روسيا حملة ضربات جوية على مراكز سكانية بعيدا عن خطوط الجبهة. والحرب مستمرة في أوكرانيا منذ ما يقرب من عامين.

وذكرت وزارة الداخلية الأوكرانية في تقرير منفصل أن قصفا خلال الليل لمدينة خيرسون أسقط قتيلا.