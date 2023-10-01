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السلطات الإسرائيلية تعثر على قارب يحوي متعلقات مهاجرين فقط!

منذ 3 دقائق
قارب مهاجرين في البحر - أرشيفية

قارب مهاجرين في البحر - أرشيفية

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ألقى البحر بقارب مطاطي ليس على متنه أحد إلى الشاطئ في إسرائيل (الأحد 10-10-2023)، وبدا أن كل ما عليه عبارة عن متعلقات مهاجرين محتملين.

قالت السلطات الإسرائيلية إنها وجدت القارب على ساحل البحر المتوسط قرب مدينة نتانيا دون أن يكون عليه شيء سوى كومة فوضوية من المتعلقات الشخصية وطعام وماء ووثائق سفر، بينها لثلاثة أشخاص من الصومال.

وقالت الشرطة إنها تفتش المياه على مقربة بحثا عن وجود علامات على ناجين ونشرت صورة للقارب. ومن بين المتعلقات التي وجدت على متن القارب ما بدا أنها ملابس ومضخة هواء والعديد من طوافات الإنقاذ المؤقت القابلة للنفخ.

وأوضحت الشرطة أنها تتحرى وثائق السفر التي عثرت عليها.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، إن ما يزيد على 187 ألف شخص عبروا البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري، مع تسجيل 2093 حالة وفاة على طول طريق وسط البحر المتوسط.

وعادة ما يقوم المهاجرون بالرحلة المحفوفة بالمخاطر على متن قوارب صغيرة غير مستقرة. ويأتي كثير منهم من أفريقيا، فرارا من الصراع أو بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.

    المصدر :
  • رويترز

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