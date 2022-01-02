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السلطات الإسرائيلية تعلن عن اكتشاف طفرة جديدة لإنفلونزا الطيور تنتقل إلى البشر

2 - يناير - 2022

صورة تعبيرية

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أفادت هيئة البث الإسرائيلي “مكان” بأن “إنفلونزا الطيور تستمر بالانتشار في حظائر الطيور بشمال البلاد، بعد اكتشاف حالات في حظائر الدواجن في قرية ديفورا المحاذية لمدينة العفولة.

وبحسب “مكان”، فقد “تبين أن الحديث يدور عن طفرة للفيروس يمكن أن تنتقل إلى الإنسان عن طريق الاتصال المباشر بالطيور”، حيث حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية المواطنين من “لمس الطيور المصابة أو المريضة”.

هذا وفرضت وزارة الزراعة طوقا على حظائر الدواجن تقع داخل دائرة نصف قطرها عشرة كيلومترات من الحظيرة المصابة في قرية ديفورا.

يذكر أن طفرة مشابهة للفيروس كانت قد رصدت قبل أسبوع في قرية رام أون على الحدود مع لبنان.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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