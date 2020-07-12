السلطات الإيرانية تعترف… خطأ في ضبط الرادار تسبب بإسقاط الطائرة الأوكرانية

اعلنت السلطات في إيران أن خطأ في ضبط الرادار تسبب بإسقاط الطائرة الأوكرانية مطلع العام.

وتحطمت الطائرة، وهي من طراز “بوينغ 737-800” بعد دقائق فقط من إقلاعها من مطار طهران، وأكدت السلطات الإيرانية مقتل 176 شخصا، هم جميع من كانوا على متنها.

وتحطمت طائرة الركاب في وقت يشهد توترا شديدا بين إيران والولايات المتحدة، وبعد ساعات فقط من توجيه إيران ضربات صاروخية لقاعدتين توجد بهما قوات أمريكية في العراق.

قال مجلس الأمن القومي الأوكراني إن محققين أوكرانيين يريدون البحث عن حطام محتمل لصاروخ روسي في موقع سقوط الطائرة في ايران بعد ورود معلومات حول ذلك على الإنترنت.

وطالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتحقيق “كامل وذي صدقية وشفاف” في حادث سقوط الطائرة.

وقال محققون إيرانيون إن الطائرة التي كان على متنها 176 شخصاً “حاولت العودة إلى المطار لحظة السقوط”.

وسقطت الطائرة وهي من طراز “بوينغ 737-800” بعد دقائق قليلة من إقلاعها من مطار طهران، وقُتل كل من كان على متنها.

وأقلعت رحلة الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية رقم 752 في تمام الساعة 6:12 صباح يوم الأربعاء، 8 كانون الثاني، بعد تأخر لمدة ساعة من مطار الإمام الخميني الدولي في العاصمة طهران. ووفقاً لبيانات تتبع الرحلات الجوية، بدأت الطائرة ترتفع في الهواء متجهة غرباً، ووصلت لارتفاع 8000 قدم (2.43 كيلومتر) تقريباً، بحسب تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية.

وأوضح مقطع فيديو للحادث وشهود عيان، منهم طاقم طائرة أخرى تمر فوقها، أنَّ النيران اشتعلت في الطائرة قبل أن تهوي في منطقة ريفية في الجنوب الغربي للعاصمة الإيرانية في الساعة 6:18 صباحاً مُحدِثَة انفجاراً ضخماً.

واستُعيدت الصناديق السوداء من الطائرة؛ ما مكَّن المحققين من الاطلاع على بيانات الرحلة والاتصالات من قمرة القيادة، غير أنَّ بعض أجزاء السجلات تضررت من جراء الحادث.