السلطات التركية تعتقل خبير متفجرات في تنظيم داعش مطلوب للولايات المتحدة

اعتقلت السلطات التركية رجلا بتهمة العمل كخبير متفجرات لدى تنظيم داعش، وهو مطلوب لدى الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام الاثنين.

وأفادت قناة ”تي آر تي“ التلفزيونية التركية الرسمية، بأن مصطفى عبد الوهاب محمود، المولود في مصر عام 1999، اُعتقل مع ثلاثة من المشتبه فيهم في إسطنبول حيث يقيم بعد فراره من سوريا عبر مصر.

وأصدر مدع لائحة اتهام يطالب فيها بإنزال عقوبة السجن لمدة تصل إلى 22 سنة ونصف السنة ضد المشتبه فيه بسبب ”الانتماء إلى منظمة إرهابية وإدارتها“.

وأشارت القناة إلى أن المعتقل خبير في صناعة القنابل اليدوية والأحزمة الناسفة، وكان يخطط لشن هجمات في تركيا، وبينها ضد المصالح الأمريكية.

كما شارك خبرته مع جهاديين مرشحين في بلدان أخرى عبر الإنترنت.

وزودت أجهزة الاستخبارات الأمريكية، التي كانت تتعقب خبير المتفجرات السلطات التركية بمعلومات مكنت من تنفيذ عملية الاعتقال، بحسب وسائل إعلام تركية.

وصعّدت تركيا مكافحتها متطرفي تنظيم داعش الذين نفذوا هجمات دامية في البلاد، بما في ذلك إطلاق النار الجماعي في ملهى ليلي في إسطنبول عام 2017 خلّف 39 قتيلا.

وتنفّذ الشرطة مذاك مداهمات مستمرة لاعتقال مشتبه فيهم في أنحاء البلاد.

في مطلع أيار/مايو، أعلنت أنقرة اعتقال قيادي في تنظيم داعش وُصف بأنه ”اليد اليمنى“ لزعيمه السابق أبو بكر البغدادي.