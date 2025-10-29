الأربعاء 7 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 29 أكتوبر 2025 |
السلطات الروسية: ارتفاع عدد قتلى انفجار مصنع عسكري الأسبوع الماضي إلى 23

منذ 19 دقيقة
قالت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء “إن عدد القتلى جراء الانفجار الذي وقع الأسبوع الماضي في مصنع عسكري قرب مدينة تشيليابينسك في جبال الأورال الروسية زاد إلى المثلين تقريبا ليصل إلى 23”.

وكان الحاكم الإقليمي أليكسي تيكسلر قال آنذاك إن انفجارا وقع يوم الخميس الماضي في منشأة صناعية بمدينة كوبيسك إلى الشرق مباشرة من العاصمة الإقليمية تشيليابينسك وأدى إلى مقتل عشرة أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين.

وذكر تيكسلر اليوم أن جميع الضحايا كانوا موظفين في المصنع.

وأضاف أنه لا يوجد ما يشير إلى تعرض المصنع لهجوم بطائرات مسيرة. ولم تعلق أوكرانيا على الواقعة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن شهود، الأسبوع الماضي أن الانفجار وقع في مصنع (بلاستماس)، الذي تسيطر عليه شركة روستيك الحكومية.

وباشر المحققون الروس تحقيقا جنائيا للوقوف على ملابسات الانفجار.

  رويترز

