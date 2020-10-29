السلطات السعودية تسمح بعودة أداء مناسك العمرة لمسلمي العالم

أعلنت ​وزارة​ الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن “إتاحة أداء مناسك العمرة لمسلمي ​العالم​”.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة في بيان لها ان “العالم يتطلع للمرحلة الثالثة من عودة العمرة، وهي على استعداد بنسبة 100% لاستقبال المعتمرين، ​والمرحلة الثالثة من عودة العمرة في ظل انتشار وباء ​كورونا​ المستجد، تشمل السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل البلاد ومن خارجها، بداية من الأحد 1 تشرين الثاني 2020”.

يشار إلى أن وزارة الحج والعمرة أعلنت عن ضوابط التسجيل والسفر من جميع دول العالم إلى المملكة بهدف أداء العمرة بدءا من مطلع شهر نوفمبر المقبل بعد توقف استمر قرابة ثمانية أشهر.

وأوضحت الوزارة أن بروتوكولات استحقاق العمرة تتضمن أن تكون الفئة العمرية لمعتمري الخارج من 18 إلى 50 سنة وفقا لاشتراطات وزارة الصحة، وتقديم شهادة فحص ( PCR) بنتيجة سلبية، تثبت خلوهم من فيروس كورونا المستجد، جرى إصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر على ألا تتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى المملكة.

وأضافت أن البروتوكولات تشمل الحجز المسبق لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة، وفقا للضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة بتطبيق ”اعتمرنا“ وأن تكون حجوزات الطيران مؤكدة للذهاب والعودة وفق البرنامج المعتمد لكل معتمر.