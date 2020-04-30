السلطات السودانية تشدّد إجراءات الحظر في الخرطوم

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فرضت السلطات السودانية في منتصف شهر أبريل، العزل العام على العاصمة الخرطوم ، وأعلنت السلطات السودانية، اليوم الخميس، تشديد إجراءات الحظر الشامل في العاصمة الخرطوم، بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحسب ما ذكر عضو مجلس السيادة، صديق تاور، في مؤتمر صحفي، فإن سلطات البلاد قررت تشديد الإجراءات المتبعة بخصوص عدم الالتزام بالحظر المفروض في الخرطوم.

وأوضح أن التشديد يشمل عقوبات بالغرامات ومصادرة السيارات، إلى جانب عقوبات حبسية.

يأتي ذلك فيما سجل السودان، خلال الساعات الـ24 الماضية، 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب 3 وفيات.

وبذلك يرتفع العدد الكلي للإصابات في البلاد إلى 442 حالة، متضمنة 31 وفاة، حسب إحصاءات السلطات الصحية.

وقد تماثلت 7 حالات للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين الإجمالي 39 حالة.

وكان السودان فرض، في منتصف شهر أبريل، العزل العام على الخرطوم لتطويق “كورونا”.