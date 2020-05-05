السلطات الصحية الروسية: تسجيل 50 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 50 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو، مقارنة مع 52 أمس الاثنين.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الـ24 بواقع 50 شخصا، مشيرا إلى أن أصحاب هذه الحالات كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 866 شخصا، بعد أن كانت 816 في الإحصائية السابقة.

ويشير معدل اليوم إلى تراجع طفيف لحصيلة الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في العاصمة الروسية مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث سجلت يوم 1 أيار 37 حالة، وفي 2 أيار 34، وفي 3 أيار 35، وفي 4 أيار 52.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في العاصمة 80115 حالة إصابة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا، حتى صباح الأحد 155370 حالة، بينها 1451 وفاة و19865 حالة شفاء.