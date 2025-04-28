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السلطات الفرنسية تلقي القبض على مشتبه بهم في هجمات على سجون

منذ 24 ساعة
عناصر الشرطة الفرنسية

عناصر الشرطة الفرنسية

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قال وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان اليوم الاثنين إنه تم إلقاء القبض على مشتبه بهم فيما يتعلق بهجمات تعرضت لها سجون فرنسية في وقت سابق من الشهر الجاري، دون أن يذكر تفاصيل عن عدد المحتجزين.

وكتب دارمانان على منصة إكس “أود أن أشكر القضاة ومسؤولي إنفاذ القانون الذين قبضوا في وقت مبكر من صباح اليوم على أولئك الذين يشتبه في أنهم وراء الهجمات ضد سجوننا وموظفي السجون”.

وتعرضت ستة سجون فرنسية على الأقل لهجمات، إذ جرى إطلاق النار من بندقية آلية من طراز إيه.كيه-47 على مدخل سجن تولون وأُضرمت النيران في مركبات خارج سجون أخرى.

ويرجح وزير الداخلية برونو روتايو وقوف تجار مخدرات وراء الهجمات.

    المصدر :
  • رويترز

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