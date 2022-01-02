السلطات الليبية تفرج عن وزيرة الثقافة مبروكة توغي

أفرجت السلطات الليبية، اليوم الأحد، عن وزيرة الثقافة والتنمية المجتمعية مبروكة توغي، بعد حبسها احتياطياً بأوامر من النائب العام في وقت سابق، على ذمة التحقيقات الجارية بشأن الاشتباه بضلوعها في جرائم فساد مالي.

وأكد مستشار الوزيرة طارق الجحاوي، وفق لوكالة الأنباء الليبية، تأكيده نبأ الإفراج عن توغي، المتهمة بإهدار المال العام عن طريق إبرام عقود صيانة لمرافق تابعة للوزارة، والإنفاق عليها من مخصصات باب الطوارئ، مشيراً إلى عزمه رد الاعتبار والكشف عن ملابسات حبسها احتياطياً، على حد قوله.

وكان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة انتقد خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء الخميس الفائت، احتجاز الوزراء استناداً لقوانين بالية، بعد تكليف وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن بمتابعة الملف مع الجهات القضائية.

وكانت قد طالبت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، بإطلاق سراح الوزيرة مبروكة توغي وإنهاء حبسها الاحتياطي، وذلك على خلفية الاتهامات التي وجهت لها من قِبل النيابة العامة في قضايا فساد مالي وإداري.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر السبت، أن الوزيرة وبقدر مسؤوليتها في تسيير أعمال الوزارة فهي ليست الإطار الإداري والمالي الوحيد والمباشر لكي يتم الزج بها في التوقيف الاحتياطي بدون تحقيقات أو إثباتات شاملة ووافية.