السلطات في الكونغو: 30 قتيلاً في فيضانات بالعاصمة كينشاسا

قال مسؤول في قطاع الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد “إن نحو 30 شخصا لقوا حتفهم في فيضانات في العاصمة كينشاسا بعد هطول أمطار غزيرة تسببت في تدمير منازل وطرق”.

وقال وزير الصحة في منطقة العاصمة لرويترز “العدد مبدئي لكن حتى الآن هناك نحو ثلاثين قتيلا”.

وفاض نهر ندجيلي الذي يمر عبر المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 17 مليون نسمة عن ضفتيه مساء يوم الجمعة مما أدى إلى إغلاق الطريق الرئيسي وتقطع السبل بسائقين منذ مساء السبت.

وقالت امرأة تسكن في العاصمة “في طريق العودة إلى المنزل من المطار الليلة الماضية لاستقبال صديق، قضينا الليل في السيارة بسبب عدم وجود مكان آمن لركن السيارة”. وانقطعت الكهرباء والمياه عن عدة أحياء.

وأرجع حاكم كينشاسا دانييل بومبا لوباكي في خطاب نقله التلفزيون سبب سقوط بعض القتلى إلى وجود مساكن عشوائية غير قانونية وهدد بإخلاء تلك المساكن.

وتأتي الفيضانات في وقت حرج كثف فيه أعضاء حركة 23 مارس (إم23) المتمردة المدعومة من رواندا هجومهم في شرق الكونغو منذ بداية العام، حيث قتل أكثر من سبعة آلاف في معارك دارت خلال شهرين.