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السلطة الفلسطينية تثني على إدراج الأمم المتحدة لإسرائيل ضمن منتهكي حقوق الأطفال

منذ 39 دقيقة
السلطة الفلسطينية
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قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني لرويترز اليوم الجمعة إن قرار الأمم المتحدة وضع الجيش الإسرائيلي على قائمة مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال “خطوة في الاتجاه الصحيح لمحاسبة اسرائيل على جرائمها”.

وأدلى أبو ردينة بتعليقاته لرويترز بعد قول المبعوث الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة إنه أُبلغ رسميا بقرار أنطونيو جوتيريش الأمين العام للمنظمة الدولية إضافة الجيش الإسرائيلي إلى القائمة.

والقائمة مشمولة في تقرير بشأن الأطفال والصراعات المسلحة المزمع تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يوم 14 يونيو حزيران.

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    المصدر :
  • رويترز

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