السلطة الفلسطينية وحماس ترحبان باعتراف دول أوروبية بدولة فلسطينية

رحبت السلطة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء 22 أيار/مايو 2024، بقرار أيرلندا وإسبانيا والنرويج الاعتراف بدولة فلسطينية.

وقالت السلطة الفلسطينية في بيان “هذه الخطوة تعكس حرص إسبانيا على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه”، وحثت دول العالم على أن تعترف بدولة فلسطين وحل الدولتين.

وورد في بيان حماس “نرحب في حركة المقاومة الإسلامية بإعلان كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين ونعتبرها خطوة مهمة على طريق تثبيت حقنا في أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة”.