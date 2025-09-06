السوداني: العراق يأمل أن يعيد المنتجون الآخرون النظر في حصته التصديرية للنفط

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم السبت إن العراق يأمل أن تعيد الدول المنتجة الأخرى النظر في حصته من تصدير النفط لتعكس قدرته الإنتاجية بشكل أفضل.

وأشار السوداني إلى وجود ترتيبات لتسهيل دخول شركات النفط الكبرى إلى البلاد.

وأكد السوداني في وقت سابق أن وجود الشركات النفطية الكبرى في العراق يعكس مدى اهتمام الحكومة بقطاع الطاقة في العراق، والسعي إلى تطويره وفق المواصفات العالمية الحديثة، وعبر أفضل شركات الطاقة.

كما أشارا الى رؤية الحكومة في تطوير قطاعي النفط والغاز وحرصها على تواجد التطوير بأعلى ما توفره التكنولوجيا المتطورة من إمكانيات، ومضي العراق في توسعة الاستفادة من الغاز المصاحب، وإنتاج المشتقات النفطية.