السوداني: العراق يأمل أن يعيد المنتجون الآخرون النظر في حصته التصديرية للنفط

منذ ساعتين
آخر تحديث: 6 - سبتمبر - 2025 3:00 مساءً
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم السبت إن العراق يأمل أن تعيد الدول المنتجة الأخرى النظر في حصته من تصدير النفط لتعكس قدرته الإنتاجية بشكل أفضل.

وأشار السوداني إلى وجود ترتيبات لتسهيل دخول شركات النفط الكبرى إلى البلاد.

وأكد السوداني في وقت سابق أن وجود الشركات النفطية الكبرى في العراق يعكس مدى اهتمام الحكومة بقطاع الطاقة في العراق، والسعي إلى تطويره وفق المواصفات العالمية الحديثة، وعبر أفضل شركات الطاقة.

كما أشارا الى رؤية الحكومة في تطوير قطاعي النفط والغاز وحرصها على تواجد التطوير بأعلى ما توفره التكنولوجيا المتطورة من إمكانيات، ومضي العراق في توسعة الاستفادة من الغاز المصاحب، وإنتاج المشتقات النفطية.

    المصدر :
  • رويترز

جنازة فلسطينيين استشهدوا برصاص إسرائيلي أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات يوم الجمعة، في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، 6 سبتمبر 2025. رويترز
بعد 700 يوم من الإبادة.. أرقام صادمة للشهداء والدمار في قطاع غزة!
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: قصف إسرائيل للأبراج السكنية تهجير قسري وجريمة حرب
كوريا الجنوبية تتعهد بدعم مواطنيها المعتقلين في مداهمة أمريكية

ترحيب برّي روّض الشارع.. انتصرت الدولة و"الحزب" مجرّد من سلاحه
حل طبيعي لمرضى السكري.. شاي أعشاب يثبت فعاليته في السيطرة على سكر الدم
أموال إيرانيّة لـ"الحزب"... بوسائل جديدة