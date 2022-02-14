السودان.. ارتفاع حصيلة القتلى ضد الانقلاب إلى 80 شخصا

أفادت لجنة أطباء السودان بمقتل متظاهر في العاصمة السودانية الخرطوم الاثنين بـ”طلق ناري” خلال احتجاج على الانقلاب العسكري.

وقالت اللجنة في بيان “ارتقت قبل قليل روح شهيد لم يتم التعرف على بياناته بعد، إثر إصابته في العنق والصدر من قبل قوات السلطة الإنقلابية بطلق ناري متناثر أثناء مليونية 14 فبراير بمواكب مدينة الخرطوم المتوجهه نحو القصر”.

وأضافت اللجنة في بيان على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أن حصيلة القتلى ارتفعت بذلك إلى 80 منذ يوم الانقلاب وحتى هذه اللحظة.

وخرج آلاف السودانيين الإثنين مجددا إلى شوارع العاصمة ومدنها المجاورة وعدد من الولايات للتظاهر ضد الانقلاب الذي نفذه الجيش العام الماضي والمطالبة بحكم مدني، في احتجاجات تصدت لها قوات الأمن قرب القصر الرئاسي بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأفادت وكالة فرانس برس بأن التظاهرات جرت في الخرطوم وأم درمان وولاية القضارف ومدينة بورتسودان الساحلية (شرق) وإقليم دارفور (غرب).

وطالب المحتجون الجيش بتسليم الحكم للمدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومحاسبة المسؤولين عن مقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات.

وقرب القصر الرئاسي في العاصمة أطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والمياه الملونة على المتظاهرين في محاولة لتفريقهم.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، تم توقيف العديد من الناشطين التابعين لـ”لجان المقاومة”، وهي مجموعات غير رسمية برز دورها في تنظيم الاحتجاجات ضد الانقلاب.

وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان الاثنين إن “عدد المعتقلين تعسفيا ودون توجيه تهم جنائية أو دعاوى قانونية وصل إلى أكثر من 100 معتقل لم يتم التحقيق والتحري معهم”، مضيفا أن “أعمار المعتقلين إجمالا تتراوح ما بين 16 و60 عاما ويعاني كبار السن فيهم من أمراض مزمنة.