السودان.. البرهان يجدد تمسكه بالحوار الشامل

في وقت تعيش السودان منذ العام الماضي أزمة سياسية، جدد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، التأكيد على أهمية الحوار بين الأفرقاء السياسيين في البلاد.

وشدد خلال لقائه الأربعاء الواقع في 15 حزيران، عدداً من الضباط في القيادة العامة للقوات المسلحة، على تمسكه بالحوار الشامل الذي تسهله الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا-إيغاد).

كما أكد أنه لا مجال لعقد أي تحالف ثنائي مع أي جهة كانت، مضيفاً أن الحوار لا يستثني إلا المؤتمر الوطني.

إلى ذلك، لفت إلى وجوب الاستمرار في تطوير القدرات الدفاعية، من أجل التصدي لأي محاولات تستهدف أمن البلاد واستقرارها، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة.

كذلك، شدد على أن “المنظومة الأمنية غير قابلة للمزايدة على قوميتها أو أهدافها الوطنية وهي على قلب رجل واحد”، وفق تعبيره.

وكانت الآلية الثلاثية أطلقت في الثامن من حزيران جولة رسمية من الحوار المباشر بين كافة الفرقاء، من أجل التوصل إلى حل ينهي المأزق السياسي الذي تعيشه البلاد، على أن تعقد الجولة الثانية يوم الأحد التالي (12 حزيران)، إلا أنها أجلت لاحقاً لأجل غير مسمى.