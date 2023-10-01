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السودان.. الجيش طرد الدعم السريع من الخلافيات في الخرطوم بحري

منذ 9 دقائق
من اشتباكات السودان

من اشتباكات السودان

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أفاد مصدر عسكري سوداني بأن الجيش دخل منطقة الخلافيات في الخرطوم بحري وتمكن من طرد عناصر الدعم السريع منها.

وكانت منطقتا المربعات والفتيحاب جنوب مدينة أم درمان في السودان قد شهدتا أمس اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

كما تصاعدت أعمدة الدخان عقب قصف مدفعي للجيش في منطقة تقع شمال مناطق الاشتباكات وإلى الشمال من سلاح المهندسين.

في سياق متصل قال موقع “سودان تربيون” الإلكتروني أمس السبت 29\9\2023 إن 11 مدنياً على الأقل قتلوا في غارات جوية وقصف مدفعي متبادل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق بولاية الخرطوم.

ونقل الموقع عن متطوعين قولهم إن الاشتباكات تواصلت بين الجيش والدعم السريع في مناطق متفرقة من العاصمة.

وأضاف موقع “سودان تربيون” أن خمسة مدنيين سقطوا قتلى جراء قصف مدفعي للدعم السريع في شمال أم درمان كما قتل ثلاثة مدنيين في قصف بطائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني في غرب أم بدة بولاية الخرطوم. وأوضح أن طائرة مسيرة تابعة للجيش قصفت منطقة مايو جنوب الحزام في العاصمة الخرطوم، مما أسفر عن مقتل ثلاثة على الأقل.

يأتي هذا فيما تواصل بعض الأسر النزوح من منطقة المربعات إلى أماكن أكثر أماناً بعد تعرضهم للضرب ونهب منازلهم من قوات ترتدي زي قوات الدعم السريع، في حين سجلت المنطقة عدد من حالات الاغتصاب اتهمت بها قوات الدعم السريع.

وانزلق السودان إلى حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي بعد أسابيع من التوتر بين الجانبين.

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