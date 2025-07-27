السودان.. الجيش يتوعد "الحكومة الموازية"

أفاد الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، اليوم الأحد 27\7\2025، أن الحكومة الموازية المزعومة هي “محاولة بائسة لشرعنة مشروع إجرامي”، متعهداً بإحباط أجندتها.

وأضاف نبيل عبدالله في بيان نشرته القوات المسلحة على صفحتها في “فيسبوك”: “الجيش بمساعدة الشعب سيحبط أجندة الحكومة الموازية ومن يدعمونها”.

كما أردف “المشروع الحقيقي للدعم السريع هو الاستيلاء على السلطة ولن نسمح بذلك”.

تشكيل حكومة موازية

أتى هذا البيان، بعد إعلان ائتلاف سوداني بقيادة قوات الدعم السريع، السبت، تشكيل “حكومة موازية”، في خطوة قد تدفع البلاد نحو مزيد من التقسيم مع استمرار الحرب الدائرة منذ عامين.

وخلال مؤتمر صحفي في نيالا، كبرى مدن إقليم دارفور الذي تسيطر الدعم السريع على معظمه، أعلن المتحدث باسم التحالف علاء الدين نقد السبت عن تعيين محمد حسن التعايشي رئيساً لـ”حكومة السلام والوحدة”.

وقال مسؤول في قوات الدعم السريع لوكالة «فرانس برس»، طالباً عدم كشف هويته، إن التعايشي سيبدأ الآن تشكيل الحكومة الجديدة.

كما كشف التحالف الذي تقوده قوات الدعم السريع عن تشكيل مجلس رئاسي مكون من 15 عضوا، يرأسه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وينوبه رئيس الحركة الشعبية-شمال عبد العزيز الحلو الذي يسيطر على أجزاء من جنوب البلاد.

كذلك، يضم المجلس أيضا شخصيات سياسية ومسؤولين سابقين وحكاما محليين تم تعيينهم.

ومن بين المعيّنين الهادي إدريس الذي تم تكليفه بمنصب حاكم إقليم دارفور. وبذلك صار للإقليم حاكمان متنافسان، إدريس ومني أركو مناوي المتحالف مع الجيش.

“دستور انتقالي”

وكانت قوات الدعم السريع قد وقّعت مع جماعات متحالفة معها في مارس (آذار) الماضي “دستوراً انتقاليا” لدولة اتحادية مُقسمة إلى ثمانية أقاليم. وفي فبراير (شباط) الماضي، اتفقت قوات الدعم السريع مع قادة جماعات متحالفة معها، خلال اجتماع في كينيا، على تشكيل حكومة من أجل “سودان جديد”، بحسب تعبيرها.

وحذّر مسؤولون أمميون من أن تشكيل قوات الدعم السريع حكومة موازية قد يؤدي إلى تعميق الانقسام في السودان وتعقيد الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع الذي تفجّر في نيسان/أبريل 2023.

وقالت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا إن السودان يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وبالإضافة إلى عشرات الآلاف من القتلى، فر الملايين من منازلهم وانهارت الخدمات الأساسية، من الرعاية الصحية إلى المياه، في مختلف أنحاء السودان.