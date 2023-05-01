السودان.. الجيش يُعلن تقليص نصف قدرات "الدعم السريع" القتالية

أعلن الجيش السوداني في بيان، اليوم الإثنين، أنّه تمكن من تقليص قدرات الدعم السريع القتالية بنسبة تتراوح من 45 – 55%.

فقد أفاد الجيش بأنّ قوات الدعم السريع حشدت في العاصمة حتى صبيحة يوم 15 نيسان/ أبريل، قوات ضخمة بتجهيزات كبيرة بلغت 27135 مقاتلًا، و39490 مستجدا، و1950 مركبة مقاتلة، و104 ناقلات جنود مدرعة، و171 عربة بوكس دبل كاب مسلح بالمدافع الرشاشة.

وأوضح الجيش أنّ قواته تمكنت خلال 15 يوم قتال من تخفيض قدرات الدعم السريع القتالية “التي حشدها لاختطاف الدولة السودانية ومصادرة قرارها وتدمير قواتها المسلحة”، وفقا لما ورد في البيان.

وقال الجيش في بيانه إنه “أحبط تحركات لتعزيزات عسكرية للمتمردين متقدمة من اتجاه الغرب”، وأضاف أنه تم أيضًا وقف تقدم قوة أخرى قادمة من الحدود الشمالية الغربية على متن 2 شاحنة كبيرة و19 عربة لاندكروزر قتالية تنوي التقدم إلى كرري، ومجموعة ثالثة على متن 35 عربة قتالية متجهة من الباقير إلى جبل أولياء.

وذكر الجيش السوداني أن “البلاد ورثت عبئًا ثقيلًا لخطأ النظام البائد الاستراتيجي بتكوين ميليشيا الدعم السريع”، مضيفًا أن”الدولة السودانية تدفع الآن ثمنه الباهظ تخريبًا للبلاد وترويعًا ونهبًا للمواطنين”، بحسب البيان.

وأشار الجيش إجمالًا إلى أن “الأوضاع مستقرة في جميع ولايات السودان”، مشددّا على أن أي تغييرات في البنية العسكرية “لن تكون إلا خلال بوابة القوات المسلحة السودانية، مهما ارتفعت تكلفة ذلك”.

وميدانيًا، ساد هدوء حذر، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، مصحوبًا باشتباكات محدودة مع تحليق للطائرات، فيما دخلت هدنة جديدة في السودان حيز التنفيذ لمدة 3 أيام.

إذ دوت أصوات اشتباكات متقطعة في العاصمة السودانية الخرطوم، صباح الإثنين، في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من “لحظة انهيار” إنسانية. بينما يتبادل الطرفان المتناحران اتهامات خرق الهدنة مع دخول الصراع المدمر أسبوعه الثالث.

هذا ودفع الصراع عشرات الآلاف إلى الفرار خارج السودان، وأثار تحذيرات من تعرض البلاد للتفكك وزعزعة استقرار منطقة مضطربة بالفعل، كما دفع الحكومات الأجنبية إلى الإسراع لإجلاء مواطنيها.