نغمة الانتصارات بين الجيش وقوات الدعم السريع

فيما يستمر الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية منذ منتصف أبريل الماضي، في العديد من المناطق، بحيث أسفرت حتى الآن عن نحو خمسة آلاف قتيل بحسب منظمة أكليد، فيما أدّى النزاع الدائر إلى نزوح أكثر أربعة ملايين شخص من القتال، سواء داخل السودان أو إلى بلدان مجاورة.

يواصل الجيش قصف مواقع الدعم السريع بالطائرات والمدفعية، بحيث يحتد القتال بشكل كبير جنوب العاصمة فيما لا تزال المعارك العنيفة مستمرة في “معسكر المدرعات”، بمنطقة الشجرة.

بحيث أفادت قوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، بأنها سيطرت على مواقع في محيط هذا الموقع المهم، لتنشر لاحقا مقاطع مصورة زعمت أنها من داخل المعسكر.

وقال عيسى القوني، عضو المكتب الاستشاري لقائد الدعم السريع إنهم “سيطروا على الجزء الأكبر من سلاح المدرعات التابع للجيش”.

في المقابل، أكدت مصادر عسكرية أن قوات الدعم السريع دخلت بالفعل المعسكر من الشرق لكن تم طردها. وشدد على أن الوضع بات تحت السيطرة.

وكانت تلك القوات التي يقودها حميدتي شنت هجوما جديدا فجر اليوم الثلاثاء 22\8\2023، فيما استخدم الجيش مدفعية بعيدة المدى من مناطق عدة لضرب القوات المهاجمة وكذلك الطيران.

كما أشار إلى أن مجموعات الدعم السريع التي وصلت بوقت سابق إلى محيط المدرعات، نشرت قناصين في مجمع سكني ضخم يحيط بالمنطقة، ويعرف بمجمع غزة السكني.

في حين أفادت مصادر عسكرية بأن الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان لم يستطع حتى الآن إيصال الدعم والإمداد لقواته هناك، ولا تزال مساعيه جارية.

ويمثل هذا الموقع مركزاً عسكرياً مهماً، بسبب السلاح والتجهيزات والعتاد الذي يحتويه.

تأتي تلك التطورات بعدما أعلن الجيش أمس تصديه لهجوم شنته قوات الدعم السريع على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة، إثر معارك عنيفة استمرت يومين في تلك المناطق العسكرية. وقال المتحدث باسم الجيش إن القوات المسلحة قتلت وجرحت المئات من عناصر الدعم السريع أثناء محاولتهم عدة مرات اقتحام المقرين.