السودان.. الهدوء يعود لبورتسودان بعداشتباكات عنيفة

حالة من الهدوء سيطرت على منطقة ديم في مدينة بورتسودان السودانية، بعد تبادل لإطلاق النار بين الجيش، ومليشيا محلية مساء الاثنين.

ووقع الصدام المسلح الذي استمر لفترة وجيزة، بين عناصر من ما يعرف بـ”قوات تحالف أحزاب شرق السودان” من ناحية، والجيش السوداني من ناحية أخرى.

وقال شهود عيان إن الجيش أطلق النار على نقطة تفتيش غير قانونية نصبت بواسطة المليشيا، فأوقع اصابات بصفوف عناصرها.

وقال قائد المجموعة شيبة ضرار لبي بي سي، إن الهدف من نقطة التفتيش هو منع عمليات تهريب السلع الغذائية من ميناء بورتسودان، موضحا أن قواته تساعد الجيش في تأمين المدينة ومنع السرقة، وغيرها من الانشطة غير القانونية.

بينما لم يصدر الجيش بيانا بشأن الواقعة، إلا أن مصادر عسكرية أكدت لبي بي سي أن الجيش لا يرغب في وجود مليشيات عسكرية في بورتسودان.

وأعلن ضرار، وهو زعيم قبلي، في وقت سابق دعمه الكامل للجيش ضد قوات الدعم السريع التي تخوض حربا في الخرطوم ودارفور وعدد من الولايات.

وتعتبر بورسودان من المدن التي لم يصل إليها القتال، واستقر فيها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان بعد خروجه المثير للجدل من مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

وقال شهود إن الجيش السوداني اشتبك مع ميليشيات قبلية في بورتسودان في وقت متأخر من يوم الاثنين، في أول قتال في المدينة الساحلية الاستراتيجية منذ أكثر من خمسة أشهر من الحرب.

وقُتل الآلاف في القتال الدائر بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق محمد حمدان دقلو، الذي يقود قوات الدعم السريع شبه الرسمية، منذ 15 أبريل/ نيسان.