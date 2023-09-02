السودان.. تجدد الاشتباكات وقصف أهداف لقوات الدعم في أم درمان

بعد أشهر على اندلاع الصراع في العاصمة السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع، كان الهدوء قد سيطر نوعاً ما على بعض مناطق الصراع، استفاقت الخرطوم اليوم على الإنفجارات وتجدد الإشتباكات.

فقد تجددت الاشتباكات في العاصمة كما سمع دوي انفجارات جنوبها.

وأفادت المعلومات اليوم السبت 2\9\2023 بأن قوات الجيش قصفت بالمدفعية أهدافا لقوات الدعم السريع وسط وشرقي أم درمان.

وكانت العاصمة شهدت أمس الجمعة 1\9\2023 أيضا اشتباكات عنيفة بين القوتين العسكريتين. ونشرت قوات العمل الخاص التابعة للجيش مقطعا مصورا أكدت أنه لتنفيذ عملية مداهمة نوعية بمنطقة أم درمان العسكرية مدينة المهندسين وحمد النيل غرب سلاح المهندسين.

علماً أن وتيرة المعارك بين الطرفين كانت تراجعت في مدينة أم درمان خلال اليومين الماضيين، بعد أن كثف الجيش عملياته العسكرية في مطلع أغسطس، خصوصا وسط المدينة، في محاولة للسيطرة على خط إمداد الدعم السريع لقواتها من غرب البلاد عبر أم درمان إلى بحري والخرطوم.