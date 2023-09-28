السودان.. تجدّد الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة في محيط سلاح المدرعات

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط سلاح المدرعات، جنوب العاصمة الخرطوم، حيث سمع دوي انفجارات واشتباكات بالأسلحة الثقيلة، وفق ما أفادت “العربية/الحدث”، اليوم الخميس.

ويُعَدّ سلاح المدرعات العمود الفقري للجيش السوداني وقوة الصد الأساسية بفصائل القوات المسلحة السودانية.

وفي وقت سابق اليوم، اندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والثقيلة شرق ووسط مدينة الخرطوم وفي منطقة أم درمان القديمة أيضًا.

كذلك شهد محيط سلاح المهندسين في الخرطوم مواجهات وقصفًا مدفعيًا، أدى إلى إصابة شخصين إثر سقوط قذيفة على منزليهما.

اشتباكات عنيفة

وكانت عدة مواقع عسكرية حساسة، لا سيما مقر القيادة العامة للجيش شهدت خلال الأيام الماضية، اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

يأتي استمرار الاشتباكات للشهر السادس على التوالي منذ تفجر الصراع، في وقت تتأزم فيه الظروف الاقتصادية والإنسانية للمواطنين في مدن العاصمة وغيرها.

ومنذ اندلاع الحرب بين القوتين العسكريتين في منتصف أبريل الماضي، عندما تحول توتر مرتبط بخطة مدعومة دوليًا للانتقال السياسي إلى صدام مباشر بعد أربع سنوات من الإطاحة بعمر البشير في انتفاضة شعبية، تشهد العاصمة بشكل يومي اشتباكات ومواجهات مسلحة.

فيما تسبب الصراع باندلاع اشتباكات واسعة النطاق، بالإضافة إلى أعمال نهب وسلب، ما سبب نقصا في الأغذية والأدوية في الخرطوم ومدن أخرى، ودفع ما يزيد على خمسة ملايين للفرار من ديارهم.

كما حصد النزاع الدامي أكثر من 4000 قتيل، وفقًا لأرقام صادرة عن الأمم المتحدة، رغم أنه من المؤكد أن العدد الحقيقي أعلى بكثير، كما يجزم أطباء وناشطون.