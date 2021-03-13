السودان تحذر أثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة

جددت السلطات السودانية اليوم السبت، تحذيرها من “أن إثيوبيا تحاول إقحام ملف تقاسم المياه إلى مفاوضات سد النهضة”، لافتة إلى أن “غياب الإرادة السياسية وراء عدم التوصل إلى اتفاق بشأن السد الإثيوبي”.

وزير الري السوداني “ياسر عباس” قال: “إذا فشلت مفاوضات سد النهضة فسندافع عن حقوقنا بكل السبل المشروعة، وغياب الإرادة السياسية وراء عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة”. مشيرا إلى أن “القاهرة تساند اقتراح الخرطوم بتشكيل رباعية دولية للوساطة بشأن السد.

وكانت مصر والسودان قد جددتا يوم الخميس الفائت، قلقهما إزاء التحرك الإثيوبي نحو الملء الثاني لسد النهضة في شهر يوليو/ تموز المقبل، دون التوصل لاتفاق حول الملف مع الخرطوم والقاهرة.

كما شدد وزير الري السوداني على أن “إصرار إثيوبيا على عدم توقيع اتفاق قانوني مُلزم هدفه إقحام ملف تقاسم المياه”، مشددا على أن “مصر والسودان تتعاونان في تبادل الخبرات وتحسين سُبل استخدام الموارد المائية والملء الثاني للسد دون اتفاق يهدد حياة 20 مليون سوداني”.

بدوره ذكر رئيس الوزراء المصري “مصطفى مدبولي” خلال لقائه نظيره السوداني “عبد الله حمدوك”، في القاهرة يوم الخميس: “نبدي قلقنا من اعتزام إثيوبيا المضي قدما في الملء الثاني بدون التنسيق مع مصر والسودان”. مشيراً إلى أن “بلاده ليست ضد التنمية في إثيوبيا، ولكن بما لا يضر بمصالح الشعبين المصري والسوداني”.

يذكر أن وزارة الخارجية الإثيوبية أعلنت رفضها الوساطة الرباعية التي اقترحتها مصر والسودان، مؤكدة تمسكها بالوساطة الأفريقية. “.