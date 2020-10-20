السودان تعلن “انتصارها” في معركة “قائمة الإرهاب”

اعتبر وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين، في مؤتمر صحفي عقده بجانب وزراء آخرين في الحكومة السودانية للحديث عن العلاقات مع الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن بلاده فازت في معركة استعادة كرامتها برفع اسمها من قائمة الإرهاب الأمريكية.

وأعرب الوزير عن ترحيب بلاده بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، داعيا بسرعة استكمال إجراءات التنفيذ.

وأضاف أن بلاده عانت كثيرا من وضعها على لائحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الخرطوم تعمل حاليا على إعفائها من الديون.

وشدد قمر الدين على أن الشعب السوداني ليس إرهابيا.

وكان الرئيس الأمريكي أكد، الإثنين، أن اسم السودان سيرفع من قوائم الدول الراعية للإرهاب بمجرد دفع 335 مليون دولار كتعويضات لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم.

ووضع السودان منذ عام 1993 على اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وهو خاضع بموجب ذلك لعقوبات اقتصادية، بسبب علاقة البلاد بمنظمات متطرفة مثل القاعدة التي أقام زعيمها السابق أسامة بن لادن في البلاد بين العامين 1992 و1996.