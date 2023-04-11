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السودان.. حالة طوارئ وحظر تجوال في غرب دارفور

منذ 3 دقائق
السودان يعلن حالة الطوارئ في غرب دارفور

السودان يعلن حالة الطوارئ في غرب دارفور

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أعلنت السلطات السودانية، حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في ولاية غرب دارفور لمدة شهر، بعدما شهدت الولاية اندلاع أحداث عنف قبلي.

وقالت لجنة أمن الولاية في بيان، إنه تم “إعلان حالة الطوارئ العامة في جميع أنحاء ولاية غرب دارفور اعتبارًا من الإثنين ولمدة شهر قابلة للتجديد”، مضيفة أنه “يحظر تجوال وتحرك المواطنين في جميع أنحاء ولاية غرب دارفور اعتبارا من الاثنين ولمدة أسبوعين”.

وشددت على أنه “يسري هذا القرار في جميع أنحاء الحدود الجغرافية لولاية غرب دارفور، وعلى المواطنين الالتزام به وعدم التحرك خلال فترة حظر التجوال حفاظًا وتعزيزًا للأمن والطمأنينة العامة”.

وحثت اللجنة الأمنية “القوات النظامية بكل مكوناتها والجهات الأخرى ذات الصلة، على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ الفوري”.

هذا وشهدت منطقة “فوربرنقا” على الحدود مع دولة تشاد، في الأيام الماضية حالات عنف قبلي تتمحور عادة حول الأرض والموارد ومسارات الرعي، أسفرت عن مقتل وإصابة مجموعة من المواطنين.

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