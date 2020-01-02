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السودان.. قتلى إثر تحطم طائرة عسكرية في دارفور

لقي 15 شخصا من بينهم ثلاثة قضاة، مصرعهم في السودان، يوم الخميس، إثر تحطم طائرة شحن عسكرية من طراز “انتينوف 12” بعيد إقلاعها من مطار الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور في طريقها إلى الخرطوم.

وبحسب فرانس برس، فإن الطائرة أفرغت بعض المساعدات المخصصة للمتضررين من جراء الاشتباكات التي اندلعت، الأحد، في المنطقة بين مسلحين ينتمون لقبائل عربية وإفريقية.

وأكد الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، العميد عامر محمد الحسن، مساء الخميس، تحطم الطائرة، وأضاف “إننا نجمع المعلومات الآن”.
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في غضون ذلك، أعلنت جمعية الهلال الأحمر السوداني، الخميس، نقل 48 جثة من ضحايا الاشتباكات القبلية التي اندلعت مساء 29 ديسمبر بالجنينة إلى مشرحة مستشفى المدينة.

وأصيب 241 شخصا بجروح، 19 منهم في حالة جرحة تم نقلهم إلى الخرطوم، وفق بيان الهلال الأحمر السوداني.

وطبقا لوسائل الإعلام السودانية، فقد اندلعت الاشتباكات في المدينة مساء الأحد إثر شجار بين شخصين وتواصلت الاثنين بالأسلحة.

وتم إحراق عدد من المنازل في مخيم كردينق للاجئين جراء النزاع في الإقليم الذي اندلع في 2003.

المصدر وكالات
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