السودان.. قوات الدعم السريع تُعلن السيطرة الكاملة على وسط دارفور

في ظلّ استمرار المعارك الدائرة في السودان، أعلنت قوات الدعم السريع اليوم الجمعة، بسط سيطرتها على ولاية وسط دارفور، بشكل كامل.

ونشرت صفحة الدعم السريع على فيسبوك مقطعًا مصورًا يظهر فيه علي يعقوب جبريل، قائد قوات الدعم في ولاية وسط دارفور، قائلًا إن قواته سيطرت على الولاية تمامًا، وسوف تتحرك نحو الخرطوم، متهمًا الجيش بالاحتماء بمعسكرات النازحين.

وقال قائد قوات الدعم السريع في ولاية وسط دارفور: “كل الولاية تحت سيطرتنا.. مسيطرين عليها سيطرة تامة.. قوات الجيش تستخدم النازحين دروعًا بشرية”.

كما أضاف: “زالينجي (عاصمة ولاية وسط دارفور) تحت سيطرتنا.. سنتحرك من زالينجي للخرطوم”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) أدانت، أمس الخميس، “الاستهداف العشوائي” للمدنيين والمرافق العامة من جانب قوات الدعم السريع خاصة في محلية سربا غرب دارفور.

كما عبرت البعثة في بيان عن قلقها العميق إزاء تداعيات الصراع على المدنيين في إقليم دارفور، مشيرة إلى وجود حوادث استهداف مشابهة أيضا في نيالا جنوب دارفور وزالنجي في وسط الإقليم.

وقال المبعوث الأممي فولكر بيرتس: “إنني قلق من التقارير التي تفيد بمنع المدنيين من النزوح إلى أماكن أكثر أمانًا ما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا”.

يشار إلى أن إقليم دارفور يعاني من الاستقطاب الأهلي الحاد، الذي تعاظمت معه مخاوف انزلاقه في حرب أهلية في ظل انتشار السلاح بكثافة، خاصة أنه كان مسرحًا لنزاعات مميتة لعقدين من الزمان.