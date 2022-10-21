الجمعة 25 ربيع الأول 1444 ﻫ - 21 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السودان.. قوى الحرية والتغيير تدعو أنصارها للتظاهر

منذ ساعة واحدة
مظاهرات في السودان

مظاهرات في السودان

A A A
طباعة المقال

دعت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي في السودان، أنصارها للتظاهر الجمعة للمطالبة بدولة مدنية وإعادة الجيش إلى ثكناته العسكرية.

وأكدت القوى عدم مشاركتها بأي اتفاق مع المكون العسكري نافية ما يشاع حول التوصل لمسودة اتفاق بينهما وعن قرب التوقيع عليها، كما جددت التزامها للشعب السوداني بتمسكها بتحقيق مطالبه المشروعة بالانتقال الديمقراطي وتشكيل مؤسسات حكم دستورية، بحسب ما جاء في بيانها.

وكانت لجان المقاومة بالخرطوم قد أعلنت أواخر سبتمبر\أيلول الماضي، أنها ستنظم عدة “مواكب وفعاليات” خلال أكتوبر\تشرين الأول بحسب صحيفة “الديمقراطي” السودانية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم محمد أنور قوله، إن احتجاجات ستخرج في 21 و25 أكتوبر\تشرين الأول، وأشار المتحدث إلى أن المواكب سترفع شعارات “تندد بالانقلاب العسكري، وتطالب بإسقاطه، كما تعلن رفضها أيضًا للتسويات السياسية التي تمضى الآن، وتقودها القوى السياسية”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أسعار النفط تشهد تقلبات متسارعة
للأسبوع الثاني على التوالي.. النفط يتجه لتسجيل خسائر
عمران خان
باكستان.. إقصاء عمران خان من المشاركة في أي انتخابات مقبلة
اردوغان
أردوغان سيجتمع برئيس الوزراء السويدي لبحث مساعي الانضمام إلى حلف الاطلسي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الفنان فارس كرم
بعد إساءة فارس كرم لمريام فارس.. القضاء يقول كلمته
نانسي عجرم وشيرين عبد الوهاب
ما رح تنكسر.. نانسي عجرم تدعم شيرين في أزمتها الحالية
رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب
وهاب يكشف عن مرشح باسيل لرئاسة الجمهورية!