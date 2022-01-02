السودان: مقتل متظاهرين اثنين في احتجاجات الخرطوم

أعلنت لجنة أطباء السودان مقتل متظاهرين اثنين، اليوم الأحد، خلال مشاركته في احتجاجات بالعاصمة الخرطوم.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن مقتل أحد المتظاهرين الاثنين جاء جراء إصابة مباشرة في الرأس.

وحسب شهود عيان، أطلقت قوات الأمن السودانية، الأحد، قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، ومنع اقترابهم من قصر الرئاسة وسط الخرطوم.

وخرج آلاف السودانيين اليوم للمشاركة في مظاهرات حاشدة أطلقوا عليها “مليونية الشهداء” لإدانة سقوط قتلى في احتجاجات الأسبوع الماضي.

وصباح اليوم اغلقت السلطات الأمنية بعض جسور الخرطوم، وذلك قبيل انطلاق الاحتجاجات في العاصمة.

وأغلقت السلطات السودانية، 4 جسور أخرى بالعاصمة الخرطوم، منعا لتوجه المظاهرات المرتقبة إلى القصر الرئاسي.

وتم قطع شبكة الإنترنت على الهواتف الجوالة في وضع بات شبه اعتيادي مع دعوات لجان في العاصمة السودانية الخرطوم لاحتجاجات جديدة اليوم الأحد في محيط القصر الرئاسي.

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني قد وجه أمس السبت، بعد اجتماع ترأسه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، بالإسراع في محاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين خلال احتجاجات الخميس الماضي.

وأكدت الدكتورة سلمى عبدالجبار عضو مجلس السيادة الانتقالي، أن الاجتماع ناقش الأوضاع الراهنة بالبلاد وفي مقدمتها التفلتات الأمنية والأحداث التي وقعت خلال مظاهرات الخميس ٣٠ ديسمبر/كانون الأول.