السودان.. مقتل 20 من "الدعم السريع" إثر هجوم على سلاح المدرعات

أفادت مصادر الجيش السوداني، اليوم السبت، بمقتل 20 شخصًا من قوات الدعم السريع، خلال محاولة للهجوم على سلاح المدرعات.

وأضافت مصادر الجيش السوداني، أنّ “الدعم السريع هاجمت أهم قواتنا بسلاح المدرعات بالتزامن مع ظهور حميدتي”.

فقد ظهر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) في فيديو بين عناصر مجموعته، وهو أول إطلالة علنية له منذ أشهر عدة.

وقال قائد الدعم السريع: “نعتذر للشعب السوداني بسبب تداعيات الحرب”، مضيفًا أن الحل العاجل لأزمة السودان يكمن في تغيير قيادات الجيش، وأنه يمكن التوصل إلى اتفاق خلال 72 ساعة إذا تم ذلك.

وأكد حميدتي أن “قيادة الجيش تعمل بتعليمات من قادة النظام السابق في السودان”، وأضاف: “لسنا دعاة فتنة أو حرب ونريد السلام شرط تسليم البرهان وقيادات الجيش لأنفسهم” في إشارة إلى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.