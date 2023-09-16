السودان.. مواجهات عنيفة في محيط القيادة العامة بالخرطوم

وسط انشغال العالم اجمع بالدول المتضررة من سلسلة الكوارث الطبيعية التي ضربت ليبيا والمغرب، لاتزال العاصمة السودانية تحت نار الصراع المستمر منذ أشهر، بحيث تجددت الاشتباكات في العاصمة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأفادت مصادر العربية بأن مواجهات عنيفة اندلعت السبت في محيط القيادة العامة بالخرطوم، مضيفا أن الجيش أكد تصديه لهجوم شنته الدعم السريع على المقر.

كما أوضح أن اشتباكات بالمدفعية الثقيلة سجلت في محيط مقر “سلاح المهندسين وسلاح الإشارة” بالخرطوم.

في حين أكد شهود عيان بوقت سابق أن الجيش ينتشر في محيط سلاح المهندسين، ومنع المواطنين من ارتياد أحد الأسواق المحلية.

بالتزامن قصفت طائرات الجيش ومدفعيته في قاعدة جبل أولياء، معسكر طيبة ومواقع للدعم السريع

إلى ذلك، اندلعت مواجهات في منطقة الفتيحاب والمربعات بمدينة أمدرمان.

فيما دعا جنود من الجيش منتشرين بالمنطقة المواطنين إلى التزام منازلهم.

ورغم أنه منذ بدء الاشتباكات، لم يحقق أي من الطرفين تقدما ميدانيا مهما على حساب الآخر، إذ تسيطر قوات الدعم على أحياء سكنية في العاصمة، ويلجأ الجيش في مواجهتها إلى سلاح الطيران والقصف المدفعي.