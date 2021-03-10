السودان: ناقشنا مع السعودية أمن البحر الأحمر وتحويله إلى ساحة تنموية

كشف السودان ، الأربعاء، عن تفاصيل لقاء رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في الرياض .

وقالت مريم الصادق، وزيرة الخارجية، إن لقاء رئيس الوزراء وولي العهد السعودي، ناقش أمن البحر الأحمر والاستثمار فيه بتحويلة إلى ساحة تنموية كبيرة، ليكون في ذلك اجتثاث لجذور الإرهاب ومشاكل الفقر التي تعمل كمهددات أمنية.

وأضافت وزيرة الخارجية، أن ذلك سيكون بالارتكاز على الآفاق الواسعة بين السودان والسعودية، خصوصًا لقربها المباشر جغرافيًا، مما يحتم العمل الجاد لترجمة ذلك على أرض الواقع، ليكون داعمًا للسياحة في البلدين الشقيقين، خاصة وأنهما يستشرفان نقلة واضحة في شكل العلاقات الثنائية، لا سيما وأن السودان ينطلق نحو العالم بحرية وتطلع لخدمة مصالحه العليا، التي تفضي إلى السلام والاستقرار والعدالة.

وأفادت الصادق، بأن رئيس الوزراء تحدّث بشكل مستفيض عن إمكانيات السودان، وعن التجربة السعودية المهمة خلال الخمسة أعوام الماضية، في التحول الاقتصادي عبر رؤية إستراتيجية.

وأكدت أن الوفد وجد إقبالًا واضحًا من المملكة العربية السعودية لسودان الثورة، والذي لم يبدأ بهذه الزيارة فقط، حيث إن الدعم الذي وجده السودان، بعد نجاح ثورة ديسمبر، تمثل في المنحة الأولى والدعم الكبير لسلام السودان بجوبا وتنظيم مؤتمر أصدقاء السودان في آب/أغسطس 2020، وفي الدعم السياسي الكبير الذي ساعد السودان علي الخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإن كل ذلك هو محل تقدير وعرفان كبير من السودان، حكومة وشعبًا.

من جهته، وصف وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف، لقاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بأنه يؤسس لفصل جديد في العلاقة بين البلدين، مشيرًا إلى أن اللقاء كان وديًا، ويؤسس لفصل جديد من فصول العلاقة الممتدة بين السودان والمملكة العربية السعودية، ويقوم على التعاون المشترك وتبادل المصالح واستقرار وأمن البلدين، واستثمار الإمكانيات والمقدرات الكبيرة البشرية والمادية، من أجل مصلحة شعبي البلدين.

دوره، وصف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، اللقاء مع قيادة المملكة بـ ”المثمر جدًا“، إذ تبين فيه أن المملكة العربية السعودية -الآن- متوجهة نحو الانفتاح والاستثمار في السودان، ونحو بناء علاقات وشراكات إستراتيجية معها، مؤكدًا إطلاع المملكة السعودية على إمكانات وفرص نجاح السودان في كل المجالات، وعلى رأسها المجال الاقتصادي.

وأكد جبريل في تصريح صحفي، على وعد الحكومة السعودية باستثمارات كبيرة في السودان، وبالتوسع في الاستثمار كلما توسعت البلاد في المجالات المختلفة، لا سيما في مشاريع البنى التحتية والمشاريع الزراعية والثروة الحيوانية.