السودان.. نقل عمر البشير إلى العناية المركزة وحالته خطيرة

أفادت وسائل إعلام سودانية بأنّه تم نقل الرئيس السابق عمر البشير إلى العناية المركزة وحالته الصحية خطيرة .

كما أوضحت صحيفة “التيار” السودانية أنّ أسرة البشير قدمت طلبًا لزيارته وقبلت المحكمة بذلك، نظرًا لوضعه الصحي.

هذا ويقبع البشير منذ أشهر في مستشفى علياء العسكري في مدنية أم درمان، في ظل معاناته الصحية.

وكان الرئيس السوداني السابق، يقبع وبعض المسؤولين السابقين بحكومته في سجن كوبر في ضواحي العاصمة الخرطوم، منذ العام 2019، قبل سوء حالته الصحية في فترات سابقة وإصابته بفيروس “كورونا” المستجد.

وتجري محاكمة البشير ومسؤولين في النظام السابق في قضايا عدة من ضمنها قضية الانقلاب على السلطة الشرعية الذي نفذه البشير في العام 1989.

وأنهت ثورة شعبية فترة حكم الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل 2019، فيما أدانته محكمة في ذات السنة بالفساد، وقضت بسجنه أكثر من عامين ومصادرة أموال كانت بمقر إقامته في الخرطوم.