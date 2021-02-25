السودان يحذر من مخاطر الملء الثاني لسد النهضة

حذر وزير الرى السوداني ياسر عباس، من مخاطر إقدام اثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة على سلامة عشرون مليون سوداني يعيشون اسفل سد الروصيرص .

وشدد عباس ، خلال مع وفد الخبراء الكونغولي الذي يمثل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي اليوم الخميس، على رغبة وحرص السودان فى التوصل الى اتفاق بين الدول الثلاث السودان، مصر، وإثيوبيا، وجعل سد النهضة الاثيوبى بوابة للتعاون والتكامل بينهما وبداية تنسيق وتعاون اقليمى لتحقيق المصالح المشتركة بين جميع دول حوض النيل لفائدة شعوب المنطقة.

وأوضح أن اصرار اثيوبيا فى المضى قدما فى ملء بحيرة سد النهضة فى يوليو المقبل بشكل احادى دون التوصل الى اتفاقية قانونية ملزمة بين الدول الثلاث فى القضايا الفنية والقانونية يمثل خطرا على السدود السودانية فى الروصيرص وسنار ويهدد حياة وسلامة عشرون مليون سوداني يعيشون اسفل سد الروصيرص .

وخلال الإجتماع أوضح وفد التفاوض السودانى لوفد الخبراء الكونغولي رغبة السودان فى توسيع المفاوضات والمباحثات بين الدول الثلاث لجعلها وساطة رباعية بقيادة الاتحاد الأفريقى ويضم كل من الامم المتحدة والاتحاد الاوربى والولايات المتحدة الامريكية للاسهام والمشاركة فى لعب دور فعال كوسطاء للدفع بالمفاوضات والمباحثات الى الحلول التوافقية بين السودان ومصر واثيوبيا خاصة بعد جمود المفاوضات والمباحثات التى استمرت طويلا .