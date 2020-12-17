استمع لاذاعتنا

السودان يرسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع إثيوبيا

منذ 40 دقيقة
الجيش السوداني يعلن عن استعادة الهدوء عند حدود البلاد مع إثيوبيا

عناصر من الجيش السوداني -أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أعلن الجيش السوداني، اليوم الخميس، عن إرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع إثيوبيا، إثر مقتل عدد من جنوده في كمين نصبته ميليشيات إثيوبية داخل الأراضي السودانية.

وأعلن الجيش السوداني، أمس الأربعاء، تعرض قواته لكمين من القوات والميليشيات الإثيوبية خلال دورية أمنية بالمنطقة الحدودية.

وتشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترا بسبب اعتداءات لميليشيات إثيوبية على الأراضي السودانية، وزادت التوترات بعد الحرب في إثيوبيا بين الحكومة الفيدرالية و“جبهة تحرير شعب تيغراي“، التي اندلعت في بداية الشهر الماضي.

ونشر السودان ما يزيد على 6 آلاف جندي على الحدود عند اندلاع القتال في إقليم تيغراي المحاذي لولاية القضارف السودانية.

    المزيد من أخبار العالم

    وزير الصحة السعودي يتلقى لقاح كورونا
    كورونا
    السعودية تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا
    هكذا استدرجت إيران المعارض حبيب الكعبي إلى “فخ العسل” في تركيا
    وزير الصحة السعودي يتلقى لقاح كورونا
    بالفيديو: وزير الصحة السعودي يتلقى لقاح كورونا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    فضيحة تهريب الطحين المدعوم
    فضيحة تهريب الطحين المدعوم.. “صوت بيروت إنترناشونال” يكشف أسماء المهربين وانتماءاتهم الحزبية
    كيندا الخطيب
    بالوثائق: كيندا الخطيب بلّغت الأمن عن تواصل صحافي اسرائيلي معها ولم تدخل الأراضي المحتلة
    شركة آبل
    هذه التطبيقات خطرة.. ملصقات تحذيرية من آبل لمستخدميها