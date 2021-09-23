السودان يصادر جميع أصول حركة حماس على أراضيها

صادرت السلطات في السودان،اليوم الخميس، جميع أصول حركة حماس على الأراضي السودانية، وفق ما قالت وكالة رويترز.

ونقلت رويترز عن السلطات السودانية قولها إنها تمكنت من مصادرة جميع أصول حركة حماس على أراضيها.

وأضافت الوكالة أن أصول وممتلكات حماس في السودان شكلت لعقود موردا مهما لنشاطها.

وتضمنت أصول حماس في السودان وفق المصادر، فنادق وعقارات وشركات متعددة الأغراض وأراض وصرافات.

وأكدت “رويترز” أن السودان أوقف كل عمليات تحويل الأموال لحماس وحسابات شركات وأفراد يعملون لصالحها.

وبحسب رويترز فإن السلطات السودانية استطاعت الاستحواذ على ما لا يقل عن اثنتي عشرة شركة يقول المسؤولون إنها مرتبطة بحماس في تسريع إعادة تحالف السودان مع الغرب منذ الإطاحة بالبشير في عام 2019.

وخلال العام الماضي ، نجحت الخرطوم في شطب اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب من القائمة التي اعدتها الولايات المتحدة (SST).

وبحسب مسؤولون أمنيون سودانيين في حصرهم لأملاك البشير أنه جرى التعاون بينهم وبين استخبارات اجنبية وتم تشكيلها لتفكيك نظام البشير ، فإن الأصول المملوكة تشمل عقارات ، وأسهم شركات ، وفندقا مبني في موقع رئيسي وهام بالخرطوم ، ومكتب صرافة ، ومحطة تلفزيونية ، وأكثر من مليون فدان من الأراضي الزراعية.

وتقول المصادر أيضا أن نظام البشير كان بمثابة غطاءً كبيرا والمظلة الكبيرة داخليا وخارجيا حول ما كانت تقوم به الحركة “حماس” وذلك من خلال تمكين أعضائها وأنصارها العيش وجمع الأموال ونقل الأسلحة والأموال الإيرانية إلى قطاع غزة .