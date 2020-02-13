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السودان يعلن عن تسوية مع أسر ضحايا تفجير مدمرة “كول” أميركية

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أعلنت وزارة العدل السودانية، الخميس، أنها وقعت اتفاقا مع أسر ضحايا حادثة تفجير المدمرة “كول”، التي تعرضت لهجوم قبالة ميناء عدن اليمني عام 2000.

وذكرت وزارة العدل في بيانها الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية “سونا”، أنه “في إطار جهود حكومة السودان الانتقالية لإزالة اسم السودان من القائمة الأميركية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب، تم التوقيع بتاريخ 7 فبراير على اتفاق تسوية مع أسر وضحايا حادثة تفجير المدمرة الأميركية كول في العام 2000، والتي لا تزال إجراءات التقاضي فيها ضد السودان مستمرة أمام المحاكم الأميركية”.

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أعلنت وزارة العدل السودانية، الخميس، أنها وقعت اتفاقا مع أسر ضحايا حادثة تفجير المدمرة “كول”، التي تعرضت لهجوم قبالة ميناء عدن اليمني عام 2000.

وذكرت وزارة العدل في بيانها الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية “سونا”، أنه “في إطار جهود حكومة السودان الانتقالية لإزالة اسم السودان من القائمة الأميركية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب، تم التوقيع بتاريخ 7 فبراير على اتفاق تسوية مع أسر وضحايا حادثة تفجير المدمرة الأميركية كول في العام 2000، والتي لا تزال إجراءات التقاضي فيها ضد السودان مستمرة أمام المحاكم الأميركية”.

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