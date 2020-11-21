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السودان يكشف سبب رفضه المشاركة في محادثات سد النهضة

منذ 3 دقائق
سد النهضة

سد النهضة

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قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس ، السبت، أن محادثات سد النهضة خلال الجولات السابقة كانت غير مجدية ، مؤكدا رفض بلاده المشاركة في الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي تمت الدعوة لعقده بعد ظهر اليوم السبت.

وأكد عباس، في رسالة بعثها إلى وزير الموارد المائية الإثيوبي، سليشي بيكلي سليشي، على موقف السودان الداعي لمنح دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي لتسهيل التفاوض وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة.

وقال عباس إن الطريقة التي اتبعت في التفاوض خلال الجولات الماضية أثبتت أنها غير مجدية.

وجدد الوزير السوداني تأكيده على تمسك السودان بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الافريقى للتوصل لاتفاق قانوني ملزم ومرضي للأطراف الثلاثة، إعمالا لمبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية.

وبدأت الخرطوم في الانحياز لموقف القاهرة تدريجيا، والذي يرى أن المفاوضات لم تسفر عن شيء مجد حتى الآن.

وازدادت التوترات بين القاهرة وأديس أبابا الصيف الماضي عندما تقدمت مصر بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي.

وتصطدم المفاوضات أساسا بالخلاف حول مدة ملء السد، وهو موضوع ازداد إلحاحا بعد أن أعلنت إثوبيا في 21 يوليو أنها حققت نسبة الملء التي تستهدفها في العام الأول.

وترعى الأمم المتحدة هذه المفاوضات التي يتابعها كذلك الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والولايات المتحدة والبنك الدولي.

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