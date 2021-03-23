السودان يوافق على وساطة إماراتية لحل الخلافات مع أثيوبيا حول الحدود والسد

أعلنت الحكومة السودانية موافقتها على مبادرة من الإمارات العربية المتحدة للتوسط بينها وبين إثيوبيا لحل خلافاتهما الحدودية ومشكلة سد النهضة الإثيوبي المثير للجدل.

ويتنازع البلدان على منطقة الفشقة الزراعية التي تقع بين نهرين، وحيث تلتقي منطقتا أمهرة وتيغراي في شمال إثيوبيا بولاية القضارف الواقعة في شرق السودان. ويثير الخلاف مخاوف من احتمال اندلاع نزاع أوسع بين الخصمين الإقليميين. ويأتي في ظل توتر بشأن سدّ النهضة الذي ترى كل من الخرطوم والقاهرة بأنه يشكل تهديدا لإمداداتهما من مياه النيل.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام حمزه بلول لوكالة فرانس برس “ناقش مجلس الوزراء الانتقالي الثلاثاء مبادرة دولة الإمارات المتحدة للتوسط بين السودان وإثيوبيا حول الحدود”.

وأكد بلول أن الامارات عرضت كذلك الوساطة لحل خلافات السودان وإثيوبيا ومصر حول سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف “أكد المجلس استعداده للتعامل مع المبادرة وفق المصالح العليا للبلاد”.