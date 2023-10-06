السويد تدرس إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.. وتشترط عضويّة "الناتو"

كشف وزير الدفاع السويدي بال جونسون اليوم الجمعة، أنّ بلاده سترسل إلى أوكرانيا حزمة مساعدات عسكرية جديدة قيمتها 2.2 مليار كرونة (199 مليون دولار) تتكون أساسًا من ذخيرة مدفعية، مضيفًا أنّها ستدرس إرسال طائرات مقاتلة.

وذكر جونسون في مؤتمر صحافي أنّ الحكومة كلّفت القوات المسلحة رسميًا، بدراسة ما إذا كانت السويد ستتمكن من إرسال طائرات مقاتلة من طراز جاس جريبن إلى أوكرانيا.

لكنه أكد مجددًا أيضًا أن السويد، لأسباب تتعلق بالأمن الداخلي، تحتاج إلى أن تصبح عضوًا في حلف شمال الأطلسي قبل أن ترسل أي طائرات مقاتلة.

وأضاف جونسون أنّ من المقرر أن تجري القوات المسلحة تحليلًا للأمر بحلول السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني.

هذا وتأمل السويد في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي خلال الخريف بعدما عرقلت اثنتان من الدول الأعضاء وهما تركيا والمجر انضمامها.

وستكون حزمة المساعدات العسكرية الجديدة هي الرابعة عشرة التي تقدمها السويد لأوكرانيا منذ الغزو الروسي، مما يرفع القيمة الإجمالية لهذه المساعدات إلى ما يزيد قليلًا عن 22 مليار كرونة.