الثلاثاء 27 صفر 1445 ﻫ - 12 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السويد تدرس إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا

منذ 36 دقيقة
مقاتلة من طراز جريبن

مقاتلة من طراز جريبن

A A A
طباعة المقال

نقلت الإذاعة السويدية العامة عن مصادر لم تسمها، الثلاثاء، قولها إن الحكومة ستطلب من القوات المسلحة دراسة إمكانية إرسال طائرات مقاتلة من طراز جريبن إلى أوكرانيا.

وذكرت الإذاعة أن الحكومة تريد أن تعرف كيف سيؤثر تسليم الطائرات على القدرات الدفاعية للسويد وما مدى سرعة حصول البلاد على مقاتلات جريبن جديدة.

وأفادت بأن الحكومة قد تطلب رسميا من القوات المسلحة بحلول يوم الخميس النظر رسميا في هذه القضية.

وبحسب تقرير الإذاعة، عبرت أوكرانيا عن أملها في الحصول على سرب واحد، يتألف من ما بين 16 و18 من الطائرات سويدية الصنع التي تنتجها شركة ساب للصناعات الدفاعية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

اللجنة الأولمبية الدولية
بوتين يتهم اللجنة الأولمبية الدولية بتشويه قيم الأولمبياد
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
بوتين: محاكمة ترامب تظهر "فساد" النظام السياسي الأمريكي
الجيش الروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
مقتل شخصين في قصف روسي على شرق أوكرانيا

الأكثر قراءة

عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس
تحذير مرعب للعالم الهولندي.. زلزال سيضرب دولة عربية قريباً
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
صورة وتفاصيل جديدة عن مطار إيران العسكري في جنوب لبنان
معدن الليثيوم
كميات هائلة.. اكتشاف أكبر مخزون لمعدن الليثيوم في العالم