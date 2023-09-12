السويد تدرس إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا

نقلت الإذاعة السويدية العامة عن مصادر لم تسمها، الثلاثاء، قولها إن الحكومة ستطلب من القوات المسلحة دراسة إمكانية إرسال طائرات مقاتلة من طراز جريبن إلى أوكرانيا.

وذكرت الإذاعة أن الحكومة تريد أن تعرف كيف سيؤثر تسليم الطائرات على القدرات الدفاعية للسويد وما مدى سرعة حصول البلاد على مقاتلات جريبن جديدة.

وأفادت بأن الحكومة قد تطلب رسميا من القوات المسلحة بحلول يوم الخميس النظر رسميا في هذه القضية.

وبحسب تقرير الإذاعة، عبرت أوكرانيا عن أملها في الحصول على سرب واحد، يتألف من ما بين 16 و18 من الطائرات سويدية الصنع التي تنتجها شركة ساب للصناعات الدفاعية.