السويد تدعو لبحث مساعدة غزة مع خارجية الاحتلال الإسرائيلية

قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون اليوم الخميس إن السويد دعت إلى عقد اجتماع مع وزارة الخارجية الإسرائيلية وعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى دول أخرى “لبحث الحاجة الملحة لتحسين آليات وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

وكتب كريسترشون على منصة إكس دون تقديم المزيد من التفاصيل “يجب حماية حياة وصحة الأطفال في غزة”.

وانهارت عملية تسليم المساعدات في القطاع الفلسطيني، ولا يدخل سوى جزء صغير من المواد الغذائية اللازمة، ولا يصل إلا القليل إلى المناطق الشمالية حيث تقول المستشفيات إن الأطفال بدأوا يموتون بسبب سوء التغذية.

ومن المتوقع أن يناقش وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون تعزيز الدعم لأوكرانيا والجهود المبذولة لتوصيل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة خلال محادثات مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في برلين اليوم الخميس، أيضا. وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ويأتي اجتماعهما بعد أيام من نشر وسائل إعلام روسية مكالمة عبر الإنترنت تم اعتراضها بين عسكريين ألمان كبار بشأن أوكرانيا، وتضمنت تفاصيل لعمليات بريطانية في البلاد.

وفي الحوار الاستراتيجي السنوي الثاني بين المملكة المتحدة وألمانيا اليوم الخميس، سيناقش الوزيران تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا وكيفية ممارسة المزيد من الضغوط على روسيا.

كما سيبحثان ما تم إنجازه من أجل وقفٍ لإطلاق النار في غزة وتقديم المساعدات للقطاع ومنع الهجرة غير الشرعية.